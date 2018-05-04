Минтранс Турции подтвердил факт столкновения турецкого судна и греческого военного корабля

БАКУ /Trend/ - Минтранс Турции подтверждает факт столкновения турецкого судна и греческого военного корабля в Эгейском море, говорится в сообщении министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции, распространенном в пятницу.

В сообщении говорится, что сегодня в Эгейском море в акватории острова Лесбос столкнулись турецкое 73-метровое грузовое судно «Karmate», перевозящее цемент, и греческий военных корабль.

«В результате столкновения корабли получили повреждения, но не затонули", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал.

«Инцидент произошел сегодня утром в 04:08», - говорится в сообщении.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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