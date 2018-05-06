Три человека погибли в результате ДТП в Турции

БАКУ /Trend/ - Три человека погибли, трое ранены в результате столкновения двух легковых автомобилей в турецком городе Бурса, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, погибшие и раненые находились в одном автомобиле. Водитель и один из пассажиров погибли на месте происшествия, а четверо раненых были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей одного из раненых спасти не удалось.

Сообщается, что состояние троих раненых оценивается как тяжелое.

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