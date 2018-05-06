Туристы из России и Украины пострадали при ДТП в Турции

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП с участием автобуса, перевозящего туристов, в турецкой провинции Денизли пострадали 17 человек, пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что автобус перевозил российских и украинских туристов из Антальи в Памуккале. ДТП произошло в результате потери управления водитилем, после чего автобус перевернулся.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Раненые были осмотрены на месте происшествия, после чего доставлены в больницы.

Состояние раненых нормальное, их жизни ничего не грозит.

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