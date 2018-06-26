США могут заблокировать передачу истребителей F-35 Турции

Соединенные Штаты могут заблокировать передачу Турции новейших истребителей F-35, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

США последовательно стараются добиться отмены решения Анкары о закупке российских зенитных комплексов С-400. Вашингтон, в частности, грозит Турции отказом в поставках многоцелевых ударных истребителей пятого поколения F-35, передают РИА Новости.

Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первого F-35 Турции. Как ранее заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.

По словам Митчелла, несмотря на то, что в США уже состоялась церемония передача первого F-35, самолеты пока останутся в стране, и Вашингтон может заблокировать непосредственную поставку их в Турцию.

"Как вы знаете, в рамках этой программы США сохраняют в своем ведении самолеты до передачи, а это происходит только после долгого процесса обучения (пилотов). Я считаю, что это помогает нам в сложившихся обстоятельствах, поскольку это дает нам время, чтобы продолжать передавать сигналы (турецкой стороне). Насколько я понимаю, мы сейчас находимся на стадии обучения (пилотов). Мы считаем, что у нас есть законные полномочия, чтобы отказать в передаче (этих самолетов) при определенных обстоятельствах, которые включают обеспокоенности с точки зрения национальной безопасности", — сообщил Митчелл.

В конгрессе находятся на рассмотрении два варианта оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2019 год, которые предусматривают определенные последствия для Турции в случае получения ЗРК. Документы будут сведены в один, сейчас в одном из них идет речь о прекращении поставок Турции американских высокотехнологичных вооружений, в том числе истребителей F-35, а в другом — о введении в том числе санкций в отношении Анкары.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Турецкий МИД ответил, что Анкара примет меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.

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