ВВС Турции ликвидировали восемь боевиков РПК на севере Ирака

27 июня 2018 00:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции ликвидировали восемь боевиков РПК («Рабочая партия Курдистана») на севере Ирака. Об этом как передают турецкие СМИ, говорится в заявлении генштаба страны, распространенном в вторник.

Отмечается, что террористы были уничтожены в результате операции ВВС, проводимыой в районах Зап, Авашин-Басьян на севере Ирака.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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