Премьер-министр Ирака призвал РПК сложить оружие

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади призвал действующую на севере Ирака террористическую организацию РПК сложить оружие, пишут в среду иракские СМИ.

Аль-Абади отметил, что власти Ирака не допустят усиления какой-либо военизированной и террористической группировки на территории страны.

«Ирак также не позволит РПК атаковать территорию соседней Турции», - сказал Аль-Абади.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступили к новой военной операции на севере Ирака.

Глава государства отметил, что ВВС Турции, используя 20 самолетов, уничтожили 14 баз террористов РПК на севере Ирака.

«Турция действует решительно в борьбе с РПК», - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в рамках операции против террористической РПК на севере Ирака турецкие военные продвинулись вглубь иракской территории на 73 километра.

Напомним, что ранее пресс-секретарь и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал сказал, что власти Турции неоднократно заявляли, что в любой момент может начаться военная операция на севере Ирака, направленная против боевиков РПК.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что у Турции имеются 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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