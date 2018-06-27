В Турции за пропаганду терроризма задержана гражданка Германии

БАКУ /Trend/ - Полиция турецкой провинции Эдирне на северо-востоке страны задержала являющуюся гражданкой Германии певицу Хозан Джане (Hozan Cane - Saide İnaç), пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что задержанная гражданка Германии прибыла в Турцию для оказания поддержки предвыборной кампании Демократической партии народов (HDP).

Отмечается, что Джане также проводила в Турции встречи с членами террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК).

По данным СМИ, сама Джане отвергает все эти обвинения.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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