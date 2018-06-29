Генштаб Турции заявил о ликвидации 10 террористов на севере Ирака

29 июня 2018 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции, проводимой против террористической Рабочей партии Курдистана на севере Ирака, ВВС Турции ликвидировали 10 боевиков этой организации. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

Операция проводилась в районе Хакурк.

«Среди ликвидированных боевиков особо опасный террорист по прозвищу Хамза (Ахмет Ташчы)», - говорится в сообщении Генштаба Турции.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции начали новую военную операцию на севере Ирака.

Глава государства отметил, что ВВС Турции уничтожили 14 баз террористов РПК на севере Ирака.

«Турция действует решительно в борьбе с РПК», - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в рамках операции против террористической РПК на севере Ирака турецкие военные продвинулись вглубь иракской территории на 73 километра.

Напомним, что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал сказал, что власти Турции неоднократно заявляли, что в любой момент может начаться военная операция на севере Ирака, направленная против боевиков РПК.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что у Турции имеются 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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