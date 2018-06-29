Высший военный совет Турции впервые соберется под руководством главы государства

29 июня 2018 09:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Высший военный совет Турции впервые проведет заседание под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что заседание Высшего военного совета Турции состоится в августе текущего года.

Согласно данным СМИ, ранее Высший военный совет в Турции проводил заседания под руководством премьер-министра страны.

Сообщается, что основной темой в заседании станет борьба с РПК, а также с другими террористическими организациями.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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