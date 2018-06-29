В Стамбуле горит фабрика – есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле вспыхнул пожар на одной из фабрик в районе Бейкоз, пишут в пятницу турецкий СМИ.

Сообщается, что на место происшествие прибыли бригады пожарных и спасателей.

Согласно данным СМИ причина пожара не известна.

По предварительным данным в результате пожара получили ранения два человека.

В настоявшее время ведутся работы по локализации пожара.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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