В Стамбуле горит фабрика – есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле вспыхнул пожар на одной из фабрик в районе Бейкоз, пишут в пятницу турецкий СМИ.
Сообщается, что на место происшествие прибыли бригады пожарных и спасателей.
Согласно данным СМИ причина пожара не известна.
По предварительным данным в результате пожара получили ранения два человека.
В настоявшее время ведутся работы по локализации пожара.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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