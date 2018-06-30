Эрдоган: Победа на президентских и парламентских выборах - это большой успех

30 июня 2018 03:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выступая на заседании центрального аппарата, победившей на выборах 24-го июня “Партии справедливости и развития” (Ak Parti), президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган сказал: «По результатам президентских выборов мы победили с первого тура. На парламентских выборах мы также стали первыми. Несомненно, что это большой успех. Это говорит о доверии населения к нам. Но мы должны проанализировать голоса избирателей, которые потеряли. Необходимо узнать причину случившегося и работать над этим».

Он также говорил о местных муниципальных выборах, которые пройдут в стране. «Мы должны сделать выводы и произвести работу над ошибками для того, чтобы не повторить их на предстоящих муниципальных выборах».

Также Эрдоган рассказал о кандидатуре на пост председателя парламента от правящей партии. «На всеобщем собрании партии, 9 июля, будет объявлено имя кандидата партии на пост председателя Народного Меджлиса, которого выберут путем тайного голосования».

10-го июля ожидается, ставшее традиционным, посещение Эрдоганом Турецкой Республики Северного Кипра. В тот же день президент Турции заявил, что свой первый международный визит совершит в братский Азербайджан.

Напомним, что на президентских выборах 24 июня Эрдоган набрал 52,82 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, блок «Народное единство», в которую входит “Партии справедливости и развития” (Ak Parti), набрал 53,80 процента голосов избирателей. Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 293 депутата.

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