ВВС Турции нейтрализовали восемь членов РПК

1 июля 2018 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нейтрализовали восемь членов террористической группировки РПК в ходе воздушных операций в двух юго-восточных провинциях страны и на севере Ирака, сообщил в воскресенье генштаб турецких ВС.

"В ходе воздушных операции 30 июня - 1 июля в районе Зап на севере Ирака, а также в районах Чатак провинции Ван и Бейтюшшебап провинции Ширнак нейтрализованы восемь террористов РПК", — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции начали новую военную операцию на севере Ирака.

Глава государства отметил, что ВВС Турции уничтожили 14 баз террористов РПК на севере Ирака.

«Турция действует решительно в борьбе с РПК», - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в рамках операции против террористической РПК на севере Ирака турецкие военные продвинулись вглубь иракской территории на 73 километра.

Напомним, что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал сказал, что власти Турции неоднократно заявляли, что в любой момент может начаться военная операция на севере Ирака, направленная против боевиков РПК.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что у Турции имеются 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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