ВС Турции окружили базу террористов на севере Ирака

2 июля 2018 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции окружили базу террористов РПК на севере Ирака на границе с Ираном в горах Загрос, пишут в понедельник турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что в рамках борьбе с РПК также был привлечен турецкий спецназ.

Согласно данным СМИ, в настоящее время ВС Турции готовятся к военной операции против боевиков РПК в горах Загрос.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции начали новую военную операцию на севере Ирака.

Глава государства отметил, что ВВС Турции уничтожили 14 баз террористов РПК на севере Ирака.

«Турция действует решительно в борьбе с РПК», - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в рамках операции против террористической РПК на севере Ирака турецкие военные продвинулись вглубь иракской территории на 73 километра.

Напомним, что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал сказал, что власти Турции неоднократно заявляли, что в любой момент может начаться военная операция на севере Ирака, направленная против боевиков РПК.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что у Турции имеются 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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