В Стамбуле горят леса

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле вспыхнул пожар в лесном участке района Картал, пишут во вторник турецкие СМИ.
Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по тушения пожара, который охватил территорию общей площадью в 2 гектара.
О причине пожара не сообщается.
Отметим, что в последний раз лесной пожар произошел в провинции Хатай на юге Турции.
Отметим, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.
В истории Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров.
Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.