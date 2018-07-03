В Стамбуле горят леса

3 июля 2018 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле вспыхнул пожар в лесном участке района Картал, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по тушения пожара, который охватил территорию общей площадью в 2 гектара.

О причине пожара не сообщается.

Отметим, что в последний раз лесной пожар произошел в провинции Хатай на юге Турции.

Отметим, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В истории Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров.

Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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