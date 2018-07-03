ВВС Турции уничтожили 300 террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - В рамках операций на севере Ирака, проводимых против террористической организации РПК, силами ВВС Турции в июне уничтожено 300 боевиков РПК, пишут во вторник турецкие СМИ со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что в операциях против РПК погибли 19 турецких военных и получили ранения 28.

Согласно данным СМИ, в рамках операций были ликвидированы 6 ключевых фигур РПК, которые участвовали в организации нападений на воинские части в Турции.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции начали новую военную операцию на севере Ирака.

Глава государства отметил, что ВВС Турции уничтожили 14 баз террористов РПК на севере Ирака.

«Турция действует решительно в борьбе с РПК», - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в рамках операции против террористической организации РПК на севере Ирака турецкие военные продвинулись вглубь иракской территории на 73 километра.

Напомним, что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал сказал, что власти Турции неоднократно заявляли, что в любой момент может начаться военная операция на севере Ирака, направленная против боевиков РПК.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что у Турции имеются 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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