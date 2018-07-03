БАКУ /Trend/ - В Анкаре вспыхнул пожар на химической фабрике, сообщают во вторник турецкие СМИ. Сообщается, что на место происшествия прибыли бригады пожарных и спасателей.

О причине пожара не сообщается. В настоящее время ведутся работы по локализации пожара.

Отметим, что 29 июня в Стамбуле вспыхнул пожар на одной из фабрик в районе Бейкоз а результате чего получили ранения два человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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