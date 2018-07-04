В Стамбуле горит текстильная фабрика

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле на одной из текстильных фабрик вспыхнул пожар, сообщают в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что на место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей.

В настоящее время ведутся работы по локализации пожара.

О причине пожара не сообщается. По предварительным данным в результате пожара ни кто не пострадал.

Отметим, что накануне в Анкаре вспыхнул пожар на химической фабрике. Отметим, что 29 июня в Стамбуле вспыхнул пожар на одной из фабрик в районе Бейкоз а результате чего получили ранения два человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.