Азербайджано-турецкие отношения будут развиваться еще больше -депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкие отношения будут развиваться еще больше, сказал депутат турецкого парламента (азербайджанец по происхождению) Шамиль Айрым, пишут в четверг турецкие СМИ.

По словам Айрыма, он приложит максимум усилий для укрепления отношений между двумя братскими странами.

«Как и ранее Турция будет поддерживать Азербайджан по всем направлениям, и, в том числе, в решении нагорно-карабахского конфликта», - сказал депутат, добавив, что вопрос решения нагорно-карабахского конфликта всегда будет в центре его внимания.

«Всем известно, что армянское государство является оккупантом, и оно должно безоговорочно освободить захваченные азербайджанские земли», - сказал Айрым.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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