Полиция Турции проводит рейды по всей территории страны

БАКУ /Trend/ - Полиция Турции проводит рейды во всех 81 провинциях страны, пишут в четверг турецкие СМИ
Сообщается, что в рамках рейдов в целом задержано 1314 человек, среди которых имеются наркоторговцы и члены террористической организации «FETÖ».
В сообщении отмечается, что в рамках рейдов было также изъято 10 единиц огнестрельного оружия.
О других деталях операции не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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