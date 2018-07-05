Полиция Турции проводит рейды по всей территории страны

5 июля 2018 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Турции проводит рейды во всех 81 провинциях страны, пишут в четверг турецкие СМИ

Сообщается, что в рамках рейдов в целом задержано 1314 человек, среди которых имеются наркоторговцы и члены террористической организации «FETÖ».

В сообщении отмечается, что в рамках рейдов было также изъято 10 единиц огнестрельного оружия.

О других деталях операции не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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