Полиция Турции проводит рейды по всей территории страны

БАКУ /Trend/ - Полиция Турции проводит рейды во всех 81 провинциях страны, пишут в четверг турецкие СМИ

Сообщается, что в рамках рейдов в целом задержано 1314 человек, среди которых имеются наркоторговцы и члены террористической организации «FETÖ».

В сообщении отмечается, что в рамках рейдов было также изъято 10 единиц огнестрельного оружия.

О других деталях операции не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.