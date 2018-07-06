Церемония инаугурации «первого избранного президента» Турции вызвала широкий интерес

БАКУ /Trend/ - В понедельник, на церемонии инаугурации «первого избранного президента» Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, примут участие 17 президентов стран мира.

Инаугурация президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в понедельник, вызвала повышенный интерес мировой политической общественности. 9 июля на церемонии ожидается участие 17 президентов и более 20 высокопоставленных политических деятелей со всего мира. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Свое участие на инаугурации подтвердили 17 президентов, 4 премьер-министра и спикеры парламентов. Среди них: Президент Болгарии Румен Радев, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, президент Украины Петр Порошенко, президент Македонии Георге Иванов, президент Молдовы Игорь Додон, председатель Совета Управления Боснии и Герцеговины Бекир Иззетбегович, президент Косово Хашим Тачи, президент Пакистана Мемнун Хусейн, президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков, президент Гвинеи Альфа Конде, президент Замбии Эдгар Лунгу, президент Гвинея-Бисау Хосе Мариу Ваз, президент Сомали Мохаммед Абдулла, президент Мавритании Мохамед ульд Абдель Азиз, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджы, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель парламента Азербайджана Октай Асадов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Палестины Рами Хамдалла, премьер-министр Сенегала Мухаммед Дион, президент автономной области Гагаузия Молдова Ирина Влах, президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель парламента Кувейта Марзук Аль-Ганим.

В ближайшие дни будет известно об участии на церемонии 9 июля и других глав государств и председателей правительств некоторых стран.

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