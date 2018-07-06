Церемония инаугурации «первого избранного президента» Турции вызвала широкий интерес

6 июля 2018 05:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник, на церемонии инаугурации «первого избранного президента» Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, примут участие 17 президентов стран мира.

Инаугурация президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в понедельник, вызвала повышенный интерес мировой политической общественности. 9 июля на церемонии ожидается участие 17 президентов и более 20 высокопоставленных политических деятелей со всего мира. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Свое участие на инаугурации подтвердили 17 президентов, 4 премьер-министра и спикеры парламентов. Среди них: Президент Болгарии Румен Радев, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, президент Украины Петр Порошенко, президент Македонии Георге Иванов, президент Молдовы Игорь Додон, председатель Совета Управления Боснии и Герцеговины Бекир Иззетбегович, президент Косово Хашим Тачи, президент Пакистана Мемнун Хусейн, президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков, президент Гвинеи Альфа Конде, президент Замбии Эдгар Лунгу, президент Гвинея-Бисау Хосе Мариу Ваз, президент Сомали Мохаммед Абдулла, президент Мавритании Мохамед ульд Абдель Азиз, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджы, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель парламента Азербайджана Октай Асадов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Палестины Рами Хамдалла, премьер-министр Сенегала Мухаммед Дион, президент автономной области Гагаузия Молдова Ирина Влах, президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель парламента Кувейта Марзук Аль-Ганим.

В ближайшие дни будет известно об участии на церемонии 9 июля и других глав государств и председателей правительств некоторых стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Конье перевернулся пассажирский автобус
Турция 04:54
Во Внуково аварийно сел самолет из Турции
Россия 3 июля 17:40
Возросло на 90% число китайских туристов, посетивших Турцию в мае
Туризм 3 июля 17:25
В Турции и Швеции будет проведен анализ ДНК останков людей периода неолита, найденных в Азербайджане
Общество 2 июля 20:48
"Сомон Эйр" совершил первый чартерный рейс из Душанбе в Анталию
Таджикистан 2 июля 17:10
Формат Россия-Азербайджан-Турция-Иран - потенциально сильнейший в регионе - Савельев
Бизнес 2 июля 16:27
Лента новостей
Столица Казахстана Астана празднует своё 20-летие (ФОТО)
Казахстан 07:00
В Таиланде в результате крушения самолета погибли три человека
В мире 06:48
В Лондоне назвали продуктивной встречу Мэй и Меркель
В мире 06:32
В Конье перевернулся пассажирский автобус
Турция 04:54
В Японии более 150 тыс. человек получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней
В мире 04:21
Народ смог услышать от Президента Азербайджана, то, что хотел - Айдын Гулиев
Политика 03:06
Госсекретарь США прибывает в КНДР для переговоров по денуклеаризации
США 02:32
Около 20 человек эвакуировано из жилого дома в Москве
Россия 01:31
Роухани и Меркель обсудили сохранение ядерной сделки
Ядерная программа 00:04