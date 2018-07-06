В Турции задержаны еще 11 членов ИГ

БАКУ /Trend/ - В Рамках спецоперации полиции Турции в провинции Ялова на северо-западе страны задержаны 11 членов террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что девять из задержанных являются гражданами Турции, а двое иностранцы.

Согласно данным СМИ, в ходы обыска в квартирах задержанных было изъято огнестрельное оружие, а также взрывчатые вещества.

Отметим, что накануне, в рамках спецоперации проводимой полицией Турции, в Стамбуле были задержаны 33 члена ИГ.

Напомним, что в последний раз в Турции, до состоявшихся 24 июня текущего года парламентских и президентских выборов, было задержано 14 членов ИГ, которые планировали теракты в день выборов.

В рамках спецопераций в мае 2018 года полицией Стамбула был задержан 51 член террористической организации ИГ.

В турецкой провинции Адана 13 апреля текущего года в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. 24 января в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января полиция Турции задержала т.н. "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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