Санкции США в отношении Ирана неприемлемы - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Санкции США в отношении Ирана неприемлемы, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в пятницу турецкие СМИ.
По словам главы дипломатического ведомства Турции, США также не имеют права принуждать другие страны, присоединится к санкциям в отношении Ирана.
«Применения санкций в отношении Ирана негативно повлияет на весть регион и является крайне опасным», - сказал Чавушоглу.
Глава МИД также отметил, что ряд стран ЕС и другие государства, в том числе и Турция, выступают против санкций США против Ирана.
Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Также Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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