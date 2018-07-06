В Турции нейтрализовано 15 террористов РПК

6 июля 2018 21:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции нейтрализовано 15 членов террористической группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате проводимой операции в Мардине нейтрализовано два террориста, в провинции Ширнак - восемь, в Хаккари - пять.

Отмечается, что операции в Мардине продолжается.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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