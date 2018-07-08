В Турции уволили более 18,5 тысячи госслужащих

8 июля 2018 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкое правительство приняло постановление на основании которого с государственной службы были уволены еще 18632 человек, сообщает CNN Türk.

Согласно сообщению, постановление было принято в рамках действия режима ЧП, введенного в стране после попытки переворота в июле 2016 года.

Согласно постановлению из ВС Турции уволены 6152 человека, в том числе 3077 — из сухопутных войск, 1126 - из ВМС, 1949 - из ВВС. Из службы безопасности уволены 8998 сотрудников, из жандармерии – 649. Увольнения коснулись также сотрудников минюста (1051 уволенный), минобразования (658), управления по делам религии (240), МИД (38), государственных университетов (199). Кроме того, закрыты 12 общественных организаций, три газеты и один телеканал.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.

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