Шесть российских туристов пострадали в ДТП на юго-западе Турции

По меньшей мере шесть российских туристов пострадали в воскресенье в ДТП на юго-западе Турции, сообщает ТАСС.

Представитель генконсульства РФ в Анталье сообщил ТАСС, что россияне получили легкие травмы.

"Правоохранительные органы подтвердили нам, что автобус туроператора "Анекс-тур" попал в аварию в 05:00. Шесть наших граждан получили легкие травмы, они были доставлены в ближайший госпиталь для оказания им первой помощи", - сказал сотрудник российской дипмиссии.

По его словам, "после оказания первой помощи туристы проследовали в аэропорт, их рейс специально задержали, чтобы они смогли спокойно вылететь домой".

Телеканал CNN Turk сообщил, что микроавтобус с гражданами РФ столкнулся с трактором на трассе Мугла - Фетхие в уезде Ортаджа. Туристов везли из курортного города Мармарис в международный аэропорт Даламан.

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