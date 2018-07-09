Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении поезда в Турции

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате железнодорожной катастрофы в турецкой провинции Текирдаг, сообщают турецкие СМИ.

В обращении главы государства подчеркивается, что в связи с происшествием будет проведено тщательное расследование.

«Проводится всестороннее расследование железнодорожной катастрофы, произошедшей в результате схода с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда», - говорится в обращении Эрдогана.

Эрдоган отметил, что сразу же после крушения поезда в целях ликвидации последствий аварии были мобилизованы все соответствующие государственные структуры и ресурсы.

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