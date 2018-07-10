Президент Турции Эрдоган объявил состав нового правительства Турции

10 июля 2018 00:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил персональный состав нового кабинета министров, которой станет первым правительством республики после перехода на президентскую форму правления.

Должность премьер-министра в новом кабинете в связи с переходом на президентскую систему упразднена.

Как сообщил Эрдоган, выступая перед журналистами, вице-президентом Турции назначен Фуат Октай, который ранее возглавлял Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Пост главы МИД сохранил Мевлют Чавушоглу, министра внутренних дел — Сулейман Сойлу, министра юстиции — Абдульхами Гюль.

Министром обороны назначен бывший глава генштаба Хулуси Акар, министром финансов и казначейства — Берат Албайрак, возглавлявший ранее минэнерго страны. Министром энергетики и природных ресурсов назначен Фатих Дёнмез, министром торговли — Рухсар Пекджан.

Отметим, что 9 июля состоялась инаугурация президента Эрдогана.

В церемонии участвовали главы 22 государств, премьер-министры и спикеры парламентов 28 стран мира, а также главы шести международных организаций.

Отметим, что 4 июля Центральная избирательная комиссия Турции (YSK) объявила окончательные итоги парламентских и президентских выборов, которые состоялись 24 июня.

Согласно сообщения YSK, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,59 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от «İyi Parti» Мэраль Акшенер - 7,29 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,4 процента, кандидат от партии «Сеадет» (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии «Ватан» (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,2 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, то блок Партии справедливости и развития (ПСР) набрал 42,56 процента, Партия националистического движения (MHP) набрала 11,1 процента, Народная республиканская партия - 22,65 процента, «İyi Parti» - 9,96 процента, HDP - 11,70 процента, SP - 1,23 процента и «Vatan Partisi» - 0,23 процента голосов.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 295, MHP - 49, CHP -146, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

Партии SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.

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