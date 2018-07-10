В России рассчитывают на развитие ВТС с Турцией

Ключевые министры в правительстве Турции сохранили свои посты, это позволяет рассчитывать не только на продолжение, но и на развитие сотрудничества Москвы и Анкары, в том числе и в военно-технической сфере, в частности, на осуществление закупки российских С-400, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации Евгений Серебренников.

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил персональный состав нового кабинета министров, который станет первым правительством республики после перехода на президентскую форму правления. Пост главы МИД сохранил Мевлют Чавушоглу, министром обороны назначен бывший глава генштаба Хулуси Акар.

"Мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества с Турцией, в том числе и в сфере ВТС, что закупки С-400 Анкарой осуществятся, а все наши устремления и наработки сохранятся", — сказал Серебренников.

По словам сенатора, будет ли так на деле или нет, зависит и от политики самой Турции, и от давления, которое оказывают на нее США и другие страны НАТО. "Будем надеяться, что это давление не повлияет на наше сотрудничество и ВТС, в частности", — заявил он.

США последовательно стараются добиться отмены решения Анкары о закупке российских С-400. Вашингтон, в частности, грозит Анкаре отказом в поставках самолетов F-35.

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