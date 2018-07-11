Имущество задержанного в Турции Аднана Октара конфисковано

11 июля 2018 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Имущество задержанного в Турции Аднана Октара конфисковано, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается также, что во все возглавляемые Октаром компании назначены попечители.

Отметим, что сегодня утром полиция Стамбула в ходе спецоперации задержала Аднана Октара, который более известен под прозвищем Харун Яхья.

Также были задержаны 235 его сторонников.

Сообщается, что Октар обвиняется в домогательстве, в отмывании грязных денег, в участии в организованной преступности, а также в шпионаже.
О других деталях спецоперации не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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