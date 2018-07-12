Экс-премьер Турции Йылдырым избран спикером парламента

12 июля 2018 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-премьер Турции Бинали Йылдырым избран спикером парламента, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что за Йылдырыма проголосовали 335 депутатов.

Отметим, что сегодня в парламенте Турции состоялись выборы спикера.

Напомним, что Йылдырым был премьер-министром Турции с 24 мая 2016 года по 9 июля 2018 года.

На пост спикера от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) была выдвинута кандидатура экс-премьера Бинали Йылдырыма, от Народной республиканской партии (CHP) - Эрдогана Топрака, от «İyi Parti» - Хайреттина Нухоглу, от Демократической партии народов (HDP) - Мэрала Даныш Бешташа.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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