Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

14 июля 2018 04:48 (UTC+04:00)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB+", прогноз "негативный". Об этом сказано в пресс-релизе агентства, распространенном в пятницу, передает ТАСС.

Согласно ему, в стране "возросли риски для макроэкономической стабильности", в том числе, "из-за увеличения дефицита по текущим расчетам" и "более сложных глобальных условий внешнего финансирования", а также роста инфляции.

"По мнению Fitch, доверие к экономической политике [Турции] в последние месяцы ухудшилось, и первоначальные меры в области политики, последовавшие за выборами в июне, увеличили неопределенность", - говорится в пресс-релизе. В агентстве добавили, что "такие условия осложнят обеспечение мягкой посадки экономики" страны.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов. Главой министерства финансов и казначейства в новом кабинете министров был назначен зять Эрдогана Берат Албайрак, который ранее возглавлял министерство энергетики и природных ресурсов.

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