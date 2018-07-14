Движение Гюлена представляет опасность для всех тюркоязычных стран

14 июля 2018 14:23 (UTC+04:00)

СТАМБУЛ /Trend/ - Движение Фетхуллаха Гюлена представляет угрозу для всех тюркоязычных государств.

Об этом сказал генеральный директор Главного управления прессы и информации Мехмет Акарджа во время международной конференции, посвящённой второй годовщине попытки военного переворота в Турции.

Гендиректор отметил, что террористическая организация Гюлена в течение долгих лет проникала в госструктуры Турции.

«Попытка военного переворота в Турции является наглядным примером опасности, которую представляет движение Гюлена», - сказал Акарджа.

Гендиректор также отметил, что в ходе следствия сторонники террористической организации признались, что целью попытки военного переворота было расчленение Турции.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля 2016 года объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле текущего года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

С 11 по 16 июля в 81 провинции Турции проводятся мероприятия, посвященные этой дате [попытка военного переворота], основные из которых состоятся в Анкаре и Стамбуле, где будут открыты памятники жертвам мятежников. В парламенте страны состоятся специальные заседания.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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