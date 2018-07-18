Лесной пожар в Измире

18 июля 2018 06:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В районе Байиндир Измира вспыхнул лесной пожар.

Огонь вспыхнул возле деревни Лутуфлар по причинам, которые еще не определены в лесистой местности. Из-за сильного ветра пламя распространяется с большей силой.

Как передает Trend со ссылкой на местные СМИ, для тушения пожара из Измирского регионального лесного управления привлечены несколько вертолетов и пожарный самолет. Лесное управление Манисы также пытается взять под контроль северную границу пожара и для тушения были мобилизованы бригады подкрепления.

По словам главы Измирского регионального лесного управления Шахина Айбала, в результате вмешательства пожарных удалось предотвратить быстрое распространение огня к жилым районам. Но, несмотря на это опасность до сих пор остается. Айбал выразил уверенность, что в течении нескольких часов удастся полностью локализовать пожар.

Причины возникновения возгарания выясняются.

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