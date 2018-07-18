Тяжелое ДТП в Анкаре: 1 погибший, 4 раненых

18 июля 2018 08:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 1 человек погиб и 4 человека получили ранения при дорожно-транспортном происшествии в столице Турции Анкаре.

Согласно полученной информации, микроавтобус, чей номерной знак еще не определен, на проспекте Тургута Озала сзади ударился в легковой автомобиль.

В результате сильного удара автомобиль на дороге развернуло. Водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия.

В результате несчастного случая от полученных травм один из пассажиров легковой машины скончался. Водитель автомобиля и второй пассажир получили ранения.

Раненых доставили в ближайшие больницы Анкары.

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