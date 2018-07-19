В Турции отменен режим чрезвычайного положения

19 июля 2018 12:06 (UTC+04:00)

Действие режима чрезвычайного положения (ЧП) в Турции, введенного два года назад, завершилось. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Режим ЧП прекратил действовать в четверг в 01.00 по местному времени.

Ранее пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что режим ЧП может быть возобновлен при возникновении террористической угрозы.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля.

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