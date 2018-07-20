США и Турция обсудят санкции против Ирана

БАКУ /Trend/ - Американская делегация во главе с помощником секретаря по финансированию терроризма в Департаменте финансов США Маршаллом Биллингслеем прибудет в пятницу в Анкару для проведения официальных переговоров, сообщают турецкие СМИ.

Ожидается, что в первую очередь Биллингслей озвучит ожидания Вашингтона от Анкары после решения США возобновить санкции против Ирана после выхода из ядерной сделки.

Американская делегация во главе с Биллингслеем проведет переговоры с представителями различных структур Турции.

В ходе встреч планируется обсудить различные аспекты сотрудничества Турции и США в борьбе с финансированием терроризма.

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