В июне в Турции зарегистрировано около 40 тысяч ДТП

20 июля 2018 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июне текущего года в Турции, согласно отчету управления полиции страны, было зарегистрировано 39 984 ДТП, в которых погибло 316 человек.

Как отмечается, в июне текущего года число пострадавших в результате ДТП составило 18 958 человека.

Согласно отчету, за указанный период самое большое количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (5886 случая).

Кроме того, зарегистрированы 39 случаев цепных аварий.

«Причиной 170 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

218 ДТП произошло из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В июне 2018 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 87,6 миллион турецких лир.

Официальный курс на 20 июня - 4.8317 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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