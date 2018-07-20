В июне в Турции зарегистрировано около 40 тысяч ДТП

БАКУ /Trend/ - В июне текущего года в Турции, согласно отчету управления полиции страны, было зарегистрировано 39 984 ДТП, в которых погибло 316 человек.
Как отмечается, в июне текущего года число пострадавших в результате ДТП составило 18 958 человека.
Согласно отчету, за указанный период самое большое количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (5886 случая).
Кроме того, зарегистрированы 39 случаев цепных аварий.
«Причиной 170 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости», - говорится в отчете.
218 ДТП произошло из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В июне 2018 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 87,6 миллион турецких лир.
Официальный курс на 20 июня - 4.8317 TL/USD.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.