Баку и Анкара могут обмениваться опытом в сфере оборонной промышленности – посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция могут обмениваться опытом в сфере оборонной промышленности.

Об этом сообщил газете Daily Sabah посол Азербайджана в Анкаре Хазар Ибрагим.

«Анкара и Баку могут обменяться своим опытом в этой области и развивать свои возможности. Азербайджан и Турция могут продолжать проводить совместные военные учения. В этом году в Карсе и в Измире были проведены совместные военные учения, что крайне важно», - сказал дипломат.

Ибрагим считает, что две страны могут сотрудничать в области производства оружия и разработке военных технологий.

Посол также рассказал о возможности совместной деятельности в таких областях, как производство беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

Далее он отметил, что в регионе существуют различные угрозы, которые направлены как на Турцию, так и на Азербайджан.

В этой связи, как отметил посланник, безопасность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан обеспечивается, например, Азербайджаном, Грузией и Турцией.

«Более того, Турция является членом НАТО, и Азербайджан является партнером НАТО», - добавил дипломат.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечалось, что эти испытания являются последними, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

За последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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