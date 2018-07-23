Обнародована точная дата визита Чавушоглу в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан 24 июля. Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве иностранных дел Турции.

Как отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве, в рамках визита Чавушоглу проведет встречу с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, а также другими официальными лицами.

«Визит Чавушоглу в Баку будет однодневным», - добавили в министерстве.

В рамках визита, как отметили в МИД, будет обсуждено укрепление отношений между Турцией и Азербайджаном, а также другие региональные вопросы.

«Ожидается, что Чавушоглу также проведет встречу с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым», - сказали в МИД Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

Твиттер: @rhafizoglu

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