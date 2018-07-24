Самолет из Тбилиси экстренно приземлился в Трабзоне

24 июля 2018 01:31 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Тбилиси-Стамбул, экстренно приземлился в Трабзоне, сообщает РИА Новости, со ссылкой на местные СМИ.

По данным телеканала, самолет незапланированно приземлился через несколько минут после взлета из-за столкновения с птицей.

В МИД Грузии подтвердили журналистам информацию об инциденте и отметили, что на месте прибыли представители консульства для изучения ситуации. По данным ведомства, все пассажиры находятся в безопасности.

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