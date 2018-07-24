В Турции объявлен тендер в рамках строительства магистральной дороги

24 июля 2018 09:23 (UTC+04:00)

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