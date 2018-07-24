Турция не обязана подчиняться требованиям США и присоединяться к санкциям против Ирана - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Турция на обязана подчиняться требованиям США и присоединяться к санкциям против Ирана, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник в Баку во время совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Он отметил, что Турция ранее также не присоединилась к антииранским санкциям.

Чавушоглу также сказал, что между Ираном и Турцией существуют тесные отношения.

По его словам, если даже США экстрадируют лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, Анкара не присоединится к антииранским санкциям.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Также Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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