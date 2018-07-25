Турция требует у Канады расследовать ситуацию в связи с использованием канадского вооружения террористами РПК

25 июля 2018 00:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция обратилась к правительству Канады с требованием расследовать факт в связи с использованием террористами РПК («Рабочая партия Курдистана») оружия канадского производства. Об этом во вторник сообщают турецкие СМИ.

Ранее в статье канадского автора под заголовком «Оружие канадского производства попало в руки террористов РПК», распространенной в ряде местных СМИ, отмечалось, что у террористов РПК было выявлено канадское оружие марки NEA-15.

Автомат NEA-15 (“North Eastern Arms”)

Данный факт был выявлен при проведении спецоперации ВС Турции в провинции Мардин, где при обыске пещеры, скрывались террористы были обнаружены автоматы канадского образца.

В статье канадского автора говорится, что оружие производится в провинции Онтарио компанией “North Eastern Arms”. Автор также приводит слова представителя компании, который заявил, что продажа оружия была осуществлена "с согласия канадского правительства".

В статье также отмечается тот факт, что в 2016 году воинским формированиям на севере Ирака были поставлены автоматы NEA-15. Наряду с этим, согласно статье, представители компании совершили визит в регион. "В том же году из Канады в Ирак было поставлено «более тысячи единиц вооружения»", - отмечается автор.

Немаловажными в статье являются и отраженные заявления представителя МИД Канады, по словам которого «министерство начало расследование по теме и выясняет с официальными лицами Ирака последнее использование экспортированного оружия».

(Автор: Рауф Гулиев)

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