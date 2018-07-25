Конгресс США заморозил поставки Турции F-35 из-за закупок C-400

25 июля 2018 00:21 (UTC+04:00)

Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Об этом, как передает РИА Новости, сообщает The Washington Times.

Соответствующую поправку внесли в последний вариант оборонного бюджета США на 2019 год, ее утвердили в обеих палатах конгресса.

Окончательное решение о судьбе F-35 будет принято после того, как Пентагон проанализирует последствия отмены поставок.

Как сообщает The Hill, ведомство должно будет в течение 90 дней предоставить конгрессу доклад о том, как прекращение участия Турции в программе F-35 может повлиять на отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также на планы страны по приобретению российских С-400.
При этом ранее глава Пентагона Джим Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитным ракетным комплексам С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

Америка и другие представители НАТО неоднократно выражали недовольство поставками российских комплексов в Турцию. Глава подразделения альянса по киберобороне Кристиан Лифландер подчеркивал, что оружие российского производства трудносовместимо с соответствующими системами, состоящими на вооружении стран-членов НАТО. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара примет меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы. В качестве возможной альтернативы он назвал сотрудничество в этой области с Россией.

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