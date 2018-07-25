Турецкий муниципалитет объявил тендер на строительство зданий госучреждений

25 июля 2018 10:41 (UTC+04:00)

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