Турция не собирается портить отношения с Ираном из-за США – Эрдоган

26 июля 2018 00:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не собирается портить отношения с Ираном или присоединяться к санкциям против Исламской республики, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что Анкара считает недопустимыми санкции против Тегерана.

«Иран является для нас важным стратегическим партнером», - заявил турецкий президент.

По его словам, отношения между двумя странами находятся и продолжат оставаться на высоком уровне.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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