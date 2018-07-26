Турция будет продолжать борьбу с движением Гюлена – министр обороны

26 июля 2018 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция будет продолжать борьбу с движением Гюлена, которое смогло проникнуть также в ряды турецкой армии, сказал министр национальной обороны Хулуси Акар, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Акара, после попытки военного переворота в рядах турецкой армии были проведены чистки от сторонников Гюлена.

Он отметил, что движение Гюлена представляет собой серьёзную угрозу для будущего Турции.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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