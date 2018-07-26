В Турции будет создано около 30 национальных парков – СМИ

26 июля 2018 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции будут созданы 28 национальных парков в 17 провинциях страны, пишут в четверг турецкие СМИ.

На эти цели выделены 3 миллиарда лир.

Также отмечается, что в стране будут построены 11 стадионов международного уровня.

По данным СМИ, строительством национальных парков и стадионов займется Управление по развитию жилищного строительства Турции (TOKI).

Отметим, что ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в Турции появятся новые национальные парки и стадионы.

Официальный курс на 26 июля - 4.8628 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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