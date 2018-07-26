Полиция разогнала демонстрантов у парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Полицая Анкары разогнала группу людей из 30 человек, которые планировали устроить митинг у здания парламента Турции, сообщают в четверг местные СМИ.

Сообщается, что для разгона толпы на место были направлены дополнительные силы полиции.

О требованиях демонстрантов не сообщается. Па данным СМИ, ряд депутатов от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) поддержали демонстрантов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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