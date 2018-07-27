США завидуют отношениям Турции и России – Эрдоган

27 июля 2018 09:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США завидуют отношениям Турции и России, которые находятся на высоком уровне, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что Турция и Россия оказывают друг другу поддержку во всех сферах.

«В настоящее время в отношениях между Турцией и Россией нет никаких проблем. Товарооборот между нашими странами также растет», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что цель Москвы и Анкары увеличить объем товарооборота до ста миллиарда долларов.

«В прошлом году этот показатель вырос на 40,5 процента, составив 22 миллиарда долларов», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что отношения двух стран будут укрепляться и впредь.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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